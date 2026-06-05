Leonardo Spinazzola è vicino al rinnovo del contratto con la squadra nazionale. Secondo quanto riferito, è stato raggiunto un accordo tra le parti. Lippi ha commentato positivamente, definendo il presidente della squadra come una persona corretta. La trattativa si è conclusa con successo, e il calciatore continuerà a vestire la maglia azzurra. Non sono stati forniti dettagli sui termini del nuovo contratto.

Leonardo Spinazzola è pronto a prolungare la sua avventura in maglia azzurra. La conferma arriva direttamente dal suo agente Davide Lippi che, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto dell’esterno azzurro. Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Davide Lippi ha spiegato come Spinazzola abbia manifestato con convinzione la volontà di continuare il proprio percorso all’ombra del Vesuvio. Il calciatore, arrivato a Napoli tra qualche perplessità legata alle sue condizioni fisiche, è riuscito a conquistare la fiducia dell’ambiente e della società grazie al rendimento offerto nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Spinazzola verso il rinnovo, Lippi: “De Laurentiis è stato un signore, accordo raggiunto”

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