Spinazzola-Napoli rinnovo vicino | l’agente conferma l’accordo con il club

L'agente di Spinazzola ha confermato che è stato raggiunto un accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto del giocatore. La notizia è stata comunicata durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli sui termini. Spinazzola continuerà a vestire la maglia azzurra, secondo quanto dichiarato dall'agente. Nessun altro aggiornamento ufficiale è stato fornito in merito alla durata o alle condizioni del nuovo contratto.

Leonardo Spinazzola è destinato a proseguire la sua avventura in maglia azzurra. A confermarlo è stato il suo agente Davide Lippi, intervenuto durante la trasmissione “Salite sulla giostra” su StileTV, annunciando che esiste già un’intesa con il Napoli per il rinnovo del contratto. Nel corso dell’intervento a StileTV, Davide Lippi ha spiegato che l’accordo tra le parti è stato raggiunto e che manca soltanto la formalizzazione attraverso la firma. L’agente ha sottolineato come Spinazzola abbia sempre manifestato la volontà di restare a Napoli, trovando immediatamente disponibilità e apertura da parte della società azzurra. Davide Lippi ha inoltre rivelato a StileTV di aver ricevuto numerose proposte importanti nel corso degli ultimi mesi, favorite anche dalla situazione contrattuale del calciatore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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