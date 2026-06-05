Spinazzola resta al Napoli | rinnovo fino al 2028

Leonardo Spinazzola ha firmato un rinnovo con il Napoli fino al 2028. Nonostante i sondaggi di altre squadre nelle ultime settimane, tra cui una proposta dalla Juventus, l’esterno ha deciso di restare nel club partenopeo. La firma è arrivata recentemente e il contratto sarà valido per i prossimi cinque anni. La decisione è stata ufficializzata dal club, confermando la volontà di mantenere l’esterno in rosa fino al 2028.

Leonardo Spinazzola ha scelto Napoli. Nonostante i sondaggi arrivati nelle ultime settimane, compreso quello della Juventus, l’esterno ha deciso di restare in azzurro e proseguire il percorso iniziato due estati fa. Il rinnovo è ormai definito. Manca soltanto il passaggio dell’annuncio ufficiale, ma l’intesa tra il giocatore e il club è stata raggiunta. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo sarà biennale e porterà la scadenza del contratto fino al 2028. Per il Napoli si tratta di una conferma importante. Spinazzola era arrivato a parametro zero nell’estate del 2024, dopo la fine dell’esperienza alla Roma. In poco tempo è riuscito a diventare una risorsa preziosa per la squadra, offrendo esperienza, affidabilità e soluzioni sulle corsie. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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