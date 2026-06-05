Spinazzola resta al Napoli | rinnovo fino al 2028

Da forzazzurri.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Leonardo Spinazzola ha firmato un rinnovo con il Napoli fino al 2028. Nonostante i sondaggi di altre squadre nelle ultime settimane, tra cui una proposta dalla Juventus, l’esterno ha deciso di restare nel club partenopeo. La firma è arrivata recentemente e il contratto sarà valido per i prossimi cinque anni. La decisione è stata ufficializzata dal club, confermando la volontà di mantenere l’esterno in rosa fino al 2028.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Leonardo Spinazzola ha scelto Napoli. Nonostante i sondaggi arrivati nelle ultime settimane, compreso quello della Juventus, l’esterno ha deciso di restare in azzurro e proseguire il percorso iniziato due estati fa. Il rinnovo è ormai definito. Manca soltanto il passaggio dell’annuncio ufficiale, ma l’intesa tra il giocatore e il club è stata raggiunta. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo sarà biennale e porterà la scadenza del contratto fino al 2028. Per il Napoli si tratta di una conferma importante. Spinazzola era arrivato a parametro zero nell’estate del 2024, dopo la fine dell’esperienza alla Roma. In poco tempo è riuscito a diventare una risorsa preziosa per la squadra, offrendo esperienza, affidabilità e soluzioni sulle corsie. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

spinazzola resta al napoli rinnovo fino al 2028
© Forzazzurri.net - Spinazzola resta al Napoli: rinnovo fino al 2028
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato Napoli7 Addii! Conte Cambia Tutto!

Video Mercato Napoli7 Addii! Conte Cambia Tutto!

Notizie e thread social correlati

Allegri-Milan, rinnovo fino al 2028: Napoli osservaIl club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto di Allegri fino al 2028.

Napoli, tutto fatto per il rinnovo: accordo fino al 2028Leonardo Spinazzola ha firmato un contratto biennale con il Napoli, con scadenza nel 2028.

Temi più discussi: Ag.Spinazzola: Abbiamo l’accordo per il rinnovo col Napoli; NEWS – Spinazzola, c’è il rinnovo! Palestra out, Solomon, Cambiaso, Mancini, KDB e su Frattesi-Roma…; Niente Fiorentina, Allegri stoppa l’addio: lo vuole ancora al Napoli; Il Napoli è pronto a blindare Spinazzola: trattativa ai dettagli per il rinnovo biennale.

spinazzola resta al napoliNapoli, Spinazzola rinnova il contratto e ritrova AllegriC’era anche la Juventus, tra le tante proposte ricevute, ma Leonardo Spinazzola non ha mai avuto dubbi: voleva il Napoli, voleva restare e rimarrà in azzurro. Manca solo l’ufficialità, l’annuncio, ma ... corrieredellosport.it

spinazzola resta al napoliNapoli Spinazzola resta: biennale firmato, chiude la carriera in azzurroIl Napoli e Leonardo Spinazzola proseguiranno insieme: il terzino ha firmato il prolungamento biennale con gli azzurri ... napolicalciolive.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web