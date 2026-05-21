Allegri-Milan rinnovo fino al 2028 | Napoli osserva

Da forzazzurri.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto di Allegri fino al 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà valida per i prossimi cinque anni. Il tecnico continuerà a guidare la squadra nelle competizioni nazionali e internazionali. Nel frattempo, un club di Serie A ha manifestato interesse per il tecnico, osservando attentamente gli sviluppi delle trattative. La situazione rimane sotto attenzione, mentre il Milan si prepara a pianificare il futuro con Allegri in panchina.

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Il Milan vuole andare avanti con Massimiliano Allegri. La società rossonera lavora per blindare il tecnico e dare continuità al progetto anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi starebbe preparando il rinnovo fino al 2028. L’accordo prevederebbe anche un adeguamento dell’ingaggio, dagli attuali 5 milioni a 6 milioni di euro più bonus. La volontà del Milan è chiara. Allegri viene considerato il punto di riferimento tecnico per il futuro e la dirigenza non sembra intenzionata ad aprire scenari diversi. Nel contratto attuale è già presente una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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