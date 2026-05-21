Allegri-Milan rinnovo fino al 2028 | Napoli osserva

Il club rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto di Allegri fino al 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà valida per i prossimi cinque anni. Il tecnico continuerà a guidare la squadra nelle competizioni nazionali e internazionali. Nel frattempo, un club di Serie A ha manifestato interesse per il tecnico, osservando attentamente gli sviluppi delle trattative. La situazione rimane sotto attenzione, mentre il Milan si prepara a pianificare il futuro con Allegri in panchina.

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Il Milan vuole andare avanti con Massimiliano Allegri. La società rossonera lavora per blindare il tecnico e dare continuità al progetto anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi starebbe preparando il rinnovo fino al 2028. L’accordo prevederebbe anche un adeguamento dell’ingaggio, dagli attuali 5 milioni a 6 milioni di euro più bonus. La volontà del Milan è chiara. Allegri viene considerato il punto di riferimento tecnico per il futuro e la dirigenza non sembra intenzionata ad aprire scenari diversi. Nel contratto attuale è già presente una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Allegri-Milan, rinnovo fino al 2028: Napoli osserva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Allegri su , Pulisic-Leão e il futuro di Modri | Conferenza Stampa Sullo stesso argomento Napoli, pronto un rinnovo a sorpresa! Firmerà fino al 2028Il Napoli ha avviato i colloqui per prolungare il contratto di Leonardo Spinazzola, uno dei giocatori più esperti della rosa. Leggi anche: Rrahmani vicino al rinnovo col Napoli fino al 2028 Ramazzotti a @radionapoli_: Allegri al Napoli? Se Allegri va in Champions, ha un rinnovo che lo allunga con il Milan fino al 2028 con un aumento di stipendio. Per andare via deve trovare un accordo per liberarsi senza che il Milan paghi nulla. x.com [Vitiello] Da lunedì prossimo, ci aspettiamo cambiamenti significativi per rendere il Milan veramente competitivo in campo, e non solo attraverso slogan che ora non sono altro che parole vuote... Se Allegri riceverà garanzie riguardo ai rinforzi estivi e alla gestio reddit Milan, le mosse per trattenere Allegri! Occhio ai dettagli svelati da GazzettaCome riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha intenzione di aprire una trattativa con Allegri perché, in fondo, non ce n’è bisogno. L’accordo firmato lo scorso maggio prevede già tutto: i ... spaziomilan.it Milan, rinnovo in vista per Allegri: tutti i dettagliIl Milan, desideroso di affrontare la Champions nel migliore dei modi, ha intenzione di prolungare il contratto di Allegri. La sfida contro il Cagliari rappresenta un momento cruciale per il Milan, ... newsmondo.it