Il terzino Spinazzola continuerà a giocare nel Napoli dopo aver firmato un rinnovo di due anni. La decisione è stata confermata dall’agente del giocatore, che ha comunicato a Radio Kiss Kiss Napoli che la priorità dell’atleta era restare in squadra. La trattativa si era avviata da diverse settimane e ora si è conclusa con l’accordo.

Spinazzola resta al Napoli, e adesso c’è anche la conferma dell’entourage. A Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente Davide Lippi ha annunciato un rinnovo biennale per il terzino, chiudendo un discorso che andava verso il traguardo da settimane. Rinnovo di due anni e priorità Napoli. Lippi non lascia spazio a dubbi. “ Spinazzola sta benissimo a Napoli e nel Napoli. Ha espresso la volontà di rimanere quanto più tempo possibile in questa città e in questa squadra. C’è stata una chiacchierata positiva con il club”, ha spiegato. Sulla concorrenza: “Sono arrivate tante offerte per lui molto vantaggiose, ma la sua priorità era restare”. E sui dettagli dell’accordo: “De Laurentiis è stato un signore con noi: in 5 minuti abbiamo trovato un accordo sulla durata del rinnovo, che sarà di altri due anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Spinazzola resta al Napoli, lo conferma l’agente: rinnovo di due anni, “la sua priorità era restare”

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Spinazzola ha scelto, manca solo un passo

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