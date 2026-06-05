Spilamberto nasce un nuovo bosco scolastico | oltre 280 piante trovano casa alle scuole Marconi
Nel giardino della scuola primaria G. di Spilamberto sono state piantate oltre 280 piante, tra alberi e arbusti. L'intervento riguarda un nuovo bosco scolastico, che si estende nel cortile dell’istituto. L’operazione ha coinvolto la messa a dimora di numerose piante per creare uno spazio verde dedicato agli studenti. La piantumazione si è conclusa recentemente e l’area è ora accessibile per attività didattiche e di studio all’aperto.
Oltre 280 piante, tra alberi e arbusti, hanno trovato una nuova collocazione nel giardino della Scuola Primaria G. Marconi di Spilamberto. Questo intervento ha permesso di trasformare un'area, precedentemente interessata dai lavori di ampliamento dell'edificio scolastico, in uno spazio verde. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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