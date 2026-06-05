Spilamberto nasce un nuovo bosco scolastico | oltre 280 piante trovano casa alle scuole Marconi

Notizia in breve

Nel giardino della scuola primaria G. di Spilamberto sono state piantate oltre 280 piante, tra alberi e arbusti. L'intervento riguarda un nuovo bosco scolastico, che si estende nel cortile dell’istituto. L’operazione ha coinvolto la messa a dimora di numerose piante per creare uno spazio verde dedicato agli studenti. La piantumazione si è conclusa recentemente e l’area è ora accessibile per attività didattiche e di studio all’aperto.