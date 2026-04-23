Bosco urbano all' ex Sipe di Spilamberto TECNE contribuisce con 150 piante

A Spilamberto, l’area dell’ex stabilimento SIPE, noto per la produzione di ordigni bellici, sta per trasformarsi in un bosco urbano. L’intervento prevede la piantumazione di circa 150 piante, con il contributo di TECNE. Questa iniziativa mira a riqualificare un’area che ha avuto un passato industriale militare, creando uno spazio verde aperto alla cittadinanza. La modifica dell’uso dell’area è prevista in tempi brevi.

Da luogo simbolo della produzione bellica a nuovo spazio naturale aperto al territorio. A Spilamberto l’area che un tempo ospitava lo stabilimento SIPE - sito industriale nel quale venivano prodotti ordigni bellici - si prepara a diventare un bosco urbano grazie a un ampio progetto di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il bosco urbano dei bambini, in arrivo 1.600 piante Leggi anche: Nasce un nuovo bosco urbano con la piantumazione di mille alberi Contenuti di approfondimento Da fabbrica di ordigni a bosco: nel Modenese piantati 150 alberiBologna, 23 apr. (askanews) – A Spilamberto, nel Modenese, c’era una fabbrica che produceva ordigni da guerra. Oggi quello stesso suolo si prepara ad accogliere un bosco urbano. Tra i protagonisti del ... askanews.it L’ex Sipe più verde con 348 nuove pianteSono 348 le nuove piante (già messe a dimora) che sorgeranno nell’area delle ex Sipe di Spilamberto grazie a BOSCHIValore, il progetto di riforestazione urbana promosso dal Consorzio forestale Mutina ... ilrestodelcarlino.it