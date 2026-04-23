Spilamberto | 150 piante trasformeranno l’ex fabbrica bellica in un bosco

A Spilamberto, un progetto prevede la piantumazione di 150 piante autoctone nell’area dell’ex fabbrica bellica SIPE, trasformandola in un bosco. Le iniziative sono promosse da TECNE e Rete Clima, che si occuperanno di intervenire sull’area industriale dismessa. La realizzazione mira a recuperare e valorizzare lo spazio attraverso un intervento di riforestazione con specie locali.

? Cosa sapere TECNE e Rete Clima piantano 150 specie autoctone nell'ex area industriale SIPE di Spilamberto.. Il progetto trasforma 15 ettari di ex fabbrica bellica in un bosco urbano biodiverso.. TECNE e Rete Clima avviano la trasformazione di 15 ettari a Spilamberto, dove l’ex area industriale della SIPE diventerà un bosco urbano attraverso la messa a dimora di 150 piante autoctone. Il passaggio dalla produzione di ordigni bellici alla rigenerazione ecologica è ormai una realtà concreta nella provincia di Modena. Quello che per decenni è stato uno stabilimento destinato alla fabbricazione di materiale bellico sta vivendo una metamorfosi radicale: il terreno dell’Ex Sipe viene restituito alla natura e al territorio grazie a un piano di forestazione strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spilamberto: 150 piante trasformeranno l’ex fabbrica bellica in un bosco Notizie correlate Bosco urbano all'ex Sipe di Spilamberto, TECNE contribuisce con 150 pianteDa luogo simbolo della produzione bellica a nuovo spazio naturale aperto al territorio. Leggi anche: Il bosco urbano dei bambini, in arrivo 1.600 piante