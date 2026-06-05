Una nuova indiscrezione indica metà giugno come possibile data d'uscita del prossimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, tra villain ancora avvolti nel mistero, il ruolo segreto di Sadie Sink e i primi dettagli sulla trama. Mancano meno di due mesi all'arrivo di Spider-Man: Brand New Day nelle sale e, come spesso accade quando Peter Parker si prepara a tornare sul grande schermo, ogni indiscrezione diventa immediatamente terreno fertile per teorie, analisi e speculazioni. Questa volta l'attenzione dei fan si concentra su una data ben precisa che potrebbe finalmente portare con sé il nuovo trailer del film. Il nuovo trailer pronto per giugno Chi segue il Marvel Cinematic Universe lo sa bene: l'attesa per un film spesso si misura anche attraverso i trailer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer del film Marvel estivo potrebbe arrivare tra pochi giorni

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SPIDER-MAN 4: Brand New Day Official Trailer (2026) Marvel

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