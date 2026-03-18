Spider-Man | Brand New Day trailer ufficiale del nuovo film con Tom Holland

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film con Tom Holland. Nel video si vedono scene inedite dell’Uomo Ragno mentre combatte contro diversi avversari e si confronta con le sue sfide. La pellicola rappresenta il prossimo capitolo della saga dedicata al hero, con una narrazione che si svolge dopo gli eventi precedenti.

È stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo attesissimo capitolo dedicato all’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland. Dopo il successo globale di Spider-Man: No Way Home, il franchise torna con una direzione narrativa completamente nuova, più adulta e decisamente più oscura. Indice. Un nuovo inizio per Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day. Una minaccia mai vista prima. Regia, sceneggiatura e uscita. Guarda il trailer di Spider-Man: Brand New Day. Un nuovo inizio per Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day. Ambientato quattro anni dopo gli eventi di No Way Home, Spider-Man: Brand New Day ci mostra un Peter Parker profondamente cambiato. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com