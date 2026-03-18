Sony e Disney hanno pubblicato il primo trailer di “Spider-Man: Brand New Day”, il quarto film con Tom Holland nei panni dell’Arrampicamuri. Il video mostra scene inedite e anticipazioni sulla trama, suscitando l’interesse dei fan. La presentazione del trailer segna l’inizio della promozione ufficiale del film, atteso nei cinema di tutto il mondo.

Il momento che i fan del Marvel Cinematic Universe aspettavano è finalmente arrivato. Sony e Disney hanno rilasciato il primo elettrizzante trailer di “Spider-Man: Brand New Day”, il quarto capitolo solista dedicato all’arrampicamuri di Tom Holland. Il film, che segna il settimo capitolo complessivo per l’attore nei panni di Peter Parker, arriverà nelle sale cinematografiche il 31 luglio 2026. Un nuovo inizio per Peter Parker. Dopo il successo colossale di Spider-Man: No Way Home (capace di incassare oltre 1,9 miliardi di dollari), il nuovo trailer ci mostra un Peter Parker profondamente cambiato. Dopo il sacrificio finale dell’ultimo film, in cui il mondo intero ha dimenticato la sua identità a causa dell’incantesimo del Doctor Strange, Peter si ritrova solo, senza MJ (Zendaya) o Ned (Jacob Batalon). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day – Online il primo trailer del film!

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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com