A dieci giorni dall’inizio ufficiale della stagione balneare, i servizi della spiaggia libera di Motrone sono a rischio apertura. Senza bagnini, l’area non potrà essere aperta al pubblico. La mancanza di personale rende difficile garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, mettendo in discussione la possibilità di avviare le attività stagionali. La situazione crea incertezza tra i gestori e i frequentatori della spiaggia.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 5 giugno 2026 – Mancano dieci giorni alla partenza ufficiale della stagione, ma i servizi della spiaggia libera di Motrone rischiano di restare fermi ai box. Il gestore Andreas Maggi al momento non ha trovato la disponibilità di potenziali bagnini e questo significa che se entro il 15 giugno non ci saranno canottiere rosse in servizio, il contratto decadrà in automatico. L’annuncio di Maggi non è casuale e arriva infatti all’indomani delle proteste dei bagni confinanti con la spiaggia libera, con i titolari arrabbiati per la sporcizia e l’assenza di sorveglianza e sicurezza anche nell’ultimo weekend. “Il fatto è che non troviamo il bagnino – spiega Maggi – e di conseguenza dobbiamo tenere chiuso anche il bar del ’Kevin beach’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiaggia libera, stagione a rischio. “Senza bagnini non potremo aprire”

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