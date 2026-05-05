Bagnini su spiaggia libera | affidamento revocato sarà aggiudicato alla seconda

Il Comune di Latina ha deciso di revocare l’affidamento dei servizi di salvataggio sulla spiaggia libera, assegnato un anno fa alla ditta risultata prima nella gara triennale. La decisione è stata presa in vista dell’estate 2026 e l’appalto sarà ora aggiudicato alla seconda graduata. La revoca coinvolge il contratto con la ditta precedente, che avrebbe dovuto garantire la presenza dei bagnini sulla spiaggia pubblica.

Bagnini a rischio su spiaggia libera per l’inizio dell’estate 2026. Il Comune di Latina ha effettuato la revoca dell’affidamento alla ditta che un anno fa, nel quadro di una gara, e di un appalto, triennali, era risultata prima in graduatoria.La revoca deriverebbe da controlli effettuati dagli.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Affidamento revocato: 37enne spacciatore tornato in carcereUn cittadino albanese di 37 anni, già noto alle autorità per reati legati alla droga, è stato arrestato a Merano mentre spacciava sostanze... Troppe condanne, revocato l'affidamento in prova: in cella 51enneGli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Foligno hanno individuato nella zona dell’ex ospedale un 51enne italiano già noto per i reati... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: San Vincenzo, ecco il nuovo piano di salvamento: torrette anche nelle spiagge libere; Spiagge di Roma, dal 10 maggio cambia tutto: mare libero, controlli e concessioni senza abusi; Formentera 2026: per ora nessun lettino e ombrellone a noleggio sulle spiagge. Manca l'autorizzazione dal Governo delle Baleari. Ecco cosa sta succedendo; Da Posillipo a Bagnoli spiagge libere per tutti: Ma ora serve civiltà. Appalto bagnini, arriva la revoca. Serve un nuovo affidamentoLa stagione balneare si avvicina, ma sul fronte del servizio di salvamento sulle spiagge libere di Latina la situazione resta ancora incerta. Tra revoche, ricorsi e verifiche amministrative, il rischi ... latinaoggi.eu Spiaggia libera, arriva l’altolà dei bagniniLe voci sulla possibile privatizzazione di una parte di spiaggia libera in zona Lampara allarmano anche la Cooperativa Bagnini. Scende in campo la Confartigianato, l’associazione di categoria che ... ilrestodelcarlino.it Bagnini sulle spiagge libere a Latina, il Comune revoca l'affidamento Tutto nasce dall’appalto triennale affidato lo scorso anno alla cooperativa Escara srl. Quell’assegnazione era stata subito contestata dalla seconda classificata, la Blue Work Service, dando i - facebook.com facebook Ragazzino di 17 anni annegato in piscina a Firenze. Chiesta la condanna per i due bagnini x.com