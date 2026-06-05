Gli operatori del Consorzio Balneari Massa criticano l’ente di Bonifica Toscana Nord per aver potate le piante sugli argini senza rimuoverle, causando l’accumulo di sfalci sulle spiagge. La situazione ha portato a spiagge inquinate e difficoltà per gli stabilimenti balneari. La denuncia arriva dopo le segnalazioni di un rappresentante del settore, che ha evidenziato come questa pratica danneggi l’ambiente e il turismo locale.

Marina di Massa, 5 giugno 2026 – Gli operatori del Consorzio Balneari Massa solidali con la battaglia di Emanuele Ricciardi che qualche giorno fa ha “denunciato” l’abitudine del Consorzio di Bonifica Toscana Nord di potare le piante sugli argini dei fiumi senza raccoglierle e portarle via. Ricciardi, titolare della “Marisco“ e proprietario della darsena del Cinquale, ha ribadito che le operazioni di potatura trasformano la darsena in una specie di vasca di decantazione in cui si deposita tutto il materiale. Spiega di essere costretto da vent’anni a fare un paio di grossi interventi di pulizia l’anno portando via dalle 600 alle 1.200 tonnellate di materiale che, in stragrande maggioranza, è costituto dall’erba degli sfalci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Spiagge inquinate dagli sfalci”. Balneari contro l’ente di Bonifica

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