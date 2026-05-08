Di Pillo Pettinari sindaco | Sfalci in ritardo e nei giardini del Museo Colonna è emergenza subito la bonifica

Il sindaco ha commentato i ritardi negli sfalci di erba in città, definendoli “ingiustificabili” e sottolineando come questa situazione comprometta il decoro urbano, la sicurezza e la vivibilità negli spazi pubblici. In particolare, ha evidenziato l’emergenza nei giardini del Museo Colonna e nelle aree vicine alle scuole. Il primo cittadino ha richiesto un intervento di bonifica immediato per risolvere la problematica e prevenire eventuali rischi.

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