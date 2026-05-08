Di Pillo Pettinari sindaco | Sfalci in ritardo e nei giardini del Museo Colonna è emergenza subito la bonifica
Il sindaco ha commentato i ritardi negli sfalci di erba in città, definendoli “ingiustificabili” e sottolineando come questa situazione comprometta il decoro urbano, la sicurezza e la vivibilità negli spazi pubblici. In particolare, ha evidenziato l’emergenza nei giardini del Museo Colonna e nelle aree vicine alle scuole. Il primo cittadino ha richiesto un intervento di bonifica immediato per risolvere la problematica e prevenire eventuali rischi.
Ritardi “ingiustificabili” per gli sfalci in città a discapito di “decoro urbano, sicurezza e sulla vivibilità degli spazi comuni” a cominciare dalle scuole e nei giardini del Museo Colonna è “emergenza” per cui si chiede un intervento di bonifica immediato anche per chiudere ogni possibile.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Leggi anche: Di Pillo e D'Andrea (Pettinari sindaco): "Totale degrado nelle case Ater di via Buozzi, subito interventi" [FOTO]
Di Pillo (Pettinari sindaco): "Presentata la mozione anti degrado e contro il vandalismo"Il capogruppo comunale della lista Pettinari sindaco Massimiliano Di Pillo ha depositato una mozione riguardante un piano straordinario per la tutela...
Contenuti utili per approfondire
Di Pillo (Pettinari sindaco): Sfalci in ritardo e nei giardini del Museo Colonna è emergenza, subito la bonificaIl capogruppo comunale punta il dito veso l'amministazione che non avrebbe programmato gli interventi lasciando nel degrado e l'insicurezza i luoghi pubblici della città, a cominciare dalle scuole. An ... ilpescara.it
Pescara: sfalci mancati e degrado al Museo ColonnaPescara: il Museo Colonna, da anni svuotato e in attesa di conoscere il proprio destino, deve fare i conti con degrado e incuria del verde ... rete8.it