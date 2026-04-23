Tonnellate di plastica in mare mappa delle spiagge inquinate e cosa serve fare per evitare il disastro

Ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, creando vaste aree di inquinamento lungo le spiagge di tutto il mondo. Le immagini di spiagge inquinate e di rifiuti abbandonati su coste e fondali sono diventate comuni, mentre le autorità cercano soluzioni per ridurre il problema. La plastica ha rivoluzionato la società moderna, ma il suo accumulo nei mari rappresenta una minaccia crescente per l’ambiente e la biodiversità.

Nello scorso secolo la plastica ha rappresentato una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche: questo materiale ha trasformato l’economia mondiale, l’industria e anche la nostra vita quotidiana. Ma oggi questo materiale costituisce una delle più gravi emergenze ambientali.Ogni anno sulla terra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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