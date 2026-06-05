Spiagge gratuite per persone disabili rinnovata per il decimo anno l’intesa con 2HE

Il 4 giugno, il questore di Lecce e la presidente dell'associazione 2HE hanno firmato il rinnovo del protocollo d'intesa tra il ministero dell’Interno e l’associazione, per garantire spiagge gratuite e accessibili alle persone disabili. Si tratta del decimo rinnovo di questo accordo, che prevede servizi e agevolazioni specifiche per le persone con disabilità sulle spiagge della zona. La collaborazione mira a promuovere l’accessibilità e l’inclusione in ambito balneare.

LECCE - Il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, e la presidente dell'associazione 2HE – Center for Human Health and Environment, l'avvocata Giorgia Rollo, hanno firmato ieri, 4 giugno, presso la questura il rinnovo del protocollo d'intesa tra il ministero dell'Interno – dipartimento della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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