Lavoro oltre 650 contratti in un anno | rinnovata l’intesa tra cooperative e Randstad

Nel corso dell'ultimo anno, sono stati stipulati oltre 650 contratti grazie alla collaborazione tra cooperative e l'agenzia di lavoro temporaneo. La convenzione tra le associazioni di cooperative e la società di servizi per il lavoro è stata rinnovata, continuando a favorire la ricerca e la selezione del personale nella regione. L'accordo coinvolge le organizzazioni di settore e la società di intermediazione, rafforzando la collaborazione nel settore occupazionale.