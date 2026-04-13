Lavoro oltre 650 contratti in un anno | rinnovata l’intesa tra cooperative e Randstad
Nel corso dell'ultimo anno, sono stati stipulati oltre 650 contratti grazie alla collaborazione tra cooperative e l'agenzia di lavoro temporaneo. La convenzione tra le associazioni di cooperative e la società di servizi per il lavoro è stata rinnovata, continuando a favorire la ricerca e la selezione del personale nella regione. L'accordo coinvolge le organizzazioni di settore e la società di intermediazione, rafforzando la collaborazione nel settore occupazionale.
Si rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale. Sono circa 650 i contratti attivati nell'ultimo anno. Di questi, oltre 300 riguardano l’ambito della produzione alimentare, 150 il settore pulizie e un’ottantina la grande.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Ricerca del personale e lavoro: rinnovata l’intesa per le cooperative romagnole, 650 i contratti nell'ultimo annoSi rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale.
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