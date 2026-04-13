Ricerca del personale e lavoro | rinnovata l’intesa per le cooperative romagnole 650 i contratti nell' ultimo anno
È stata rinnovata la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad, che riguarda la ricerca e la selezione di personale nelle cooperative della regione. Nell’ultimo anno sono stati stipulati circa 650 contratti di lavoro grazie a questa collaborazione. La proroga dell’accordo mira a facilitare l’inserimento lavorativo nelle cooperative romagnole, coinvolgendo diverse figure professionali e settori.
Si rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale. Sono circa 650 i contratti attivati nell'ultimo anno. Di questi, oltre 300 riguardano l’ambito della produzione alimentare, 150 il settore pulizie e un’ottantina la grande.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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