Ricerca del personale e lavoro | rinnovata l’intesa per le cooperative romagnole 650 i contratti nell' ultimo anno

È stata rinnovata la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad, che riguarda la ricerca e la selezione di personale nelle cooperative della regione. Nell’ultimo anno sono stati stipulati circa 650 contratti di lavoro grazie a questa collaborazione. La proroga dell’accordo mira a facilitare l’inserimento lavorativo nelle cooperative romagnole, coinvolgendo diverse figure professionali e settori.