spettacoli e gusto eventi per i bimbi

Sono in programma giornate dedicate alla musica, ai sapori locali e alla spensieratezza, con eventi pensati anche per i bambini. Oltre alle attività di intrattenimento e gastronomia, sono previste occasioni di commemorazione.

Giornate dedicate alla musica, alla spensieratezza e ai sapori del territorio, ma anche alla commemorazione. Sono alcuni eventi in provincia di Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara nei prossimi giorni. Ecco alcune delle tante proposte. A Bologna, 20 cantine dominano la scena alla Festa dei Sapori Curiosi. Da oggi a domenica la manifestazione ‘Sapori DiVini’ in piazza del Popolo dalle 18.30 in poi. Un percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra profumi, territori e tradizioni. Al teatro Petrella di Longiano, a Cesena, domenica alle 18.30 va in scena ‘Malia, studio sull’incanto’, uno spettacolo di danza del collettivo Parini Secondo, dove si esibiranno ballerine cesenati che debutteranno nel 2028 al teatro Piccolo di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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