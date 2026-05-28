Festival del Tarallo Racalmuto celebra il suo dolce simbolo con due giorni di gusto e spettacoli

Notizia in breve

Racalmuto ha ospitato un festival dedicato al tarallo, il dolce simbolo del paese. L’evento si è svolto in due giornate, con degustazioni di taralli e altri prodotti tradizionali. Sono state organizzate anche esibizioni musicali e spettacoli di cultura popolare. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le specialità locali e vivere momenti di intrattenimento.