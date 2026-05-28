Festival del Tarallo Racalmuto celebra il suo dolce simbolo con due giorni di gusto e spettacoli

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Racalmuto ha ospitato un festival dedicato al tarallo, il dolce simbolo del paese. L’evento si è svolto in due giornate, con degustazioni di taralli e altri prodotti tradizionali. Sono state organizzate anche esibizioni musicali e spettacoli di cultura popolare. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le specialità locali e vivere momenti di intrattenimento.

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Due giornate dedicate ai sapori della tradizione siciliana tra degustazioni, musica e cultura popolare. Racalmuto si prepara ad accogliere la terza edizione del “Festival del Tarallo”, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Food and Beverage Racalmuto. L’evento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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