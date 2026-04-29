Storia spettacoli e gusto Le Giornate di Caterina Il Rinascimento in città

Sabato 2 e domenica 3 maggio, il chiostro della chiesa dell’Osservanza sarà teatro della settima edizione delle Giornate di Caterina, una manifestazione dedicata al Rinascimento in città. Durante l’evento, dame, arcieri, tamburini e sbandieratori si esibiranno in spettacoli che ripropongono atmosfere storiche. La rievocazione intende celebrare la figura di Caterina Sforza, Signora di Imola e contessa di Forlì, attraverso rappresentazioni e attività legate a quel periodo.

Dame, arcieri, tamburini e sbandieratori pronti a riportare la città indietro nel tempo. Sabato 2 e domenica 3 maggio il chiostro della chiesa dell’Osservanza ospita la settima edizione delle ‘Giornate di Caterina’, manifestazione dedicata a Caterina Sforza, Signora di Imola e contessa di Forlì. Un appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, ha richiamato centinaia di famiglie, grazie anche all’ingresso gratuito. L’iniziativa, promossa dall’associazione Imola Experience insieme a numerose realtà locali, trasformerà l’ex convento in un autentico angolo di Rinascimento. Protagoniste saranno le compagnie di rievocazione storica – Difensori della Rocca di Imola, Il Drago Oscuro di Forlì e Società dei Vai di Bologna – impegnate tra accampamenti, duelli e momenti di vita quotidiana d’epoca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nel programma delle Giornate di Caterina la gara degli arcieri, visite guidate e rievocazioni con figuranti #imola #appuntamenti - facebook.com facebook