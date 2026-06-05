Spese elettorali ex sindaco di Venezia Brugnaro a giudizio

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunte violazioni delle norme sulle spese elettorali durante la campagna delle amministrative del 2020. La decisione arriva dopo un procedimento che ha coinvolto le verifiche sui finanziamenti e le spese sostenute in quel periodo. La vicenda riguarda specificamente la gestione dei fondi destinati alla campagna elettorale, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.

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L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali, relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato al 21 settembre prossimo. Assieme a Brugnaro sono stati rinviati a giudizio, a vario titolo per falso e finanziamento illecito, anche il capo di gabinetto di Brugnaro, Morris Ceron, Walter Bianchi, del Consorzio produzione e sviluppo Nordest, e Adriano Giugie, mandatario delle spese elettorali. Al centro dell'inchiesta, un presunto "sforamento" del tetto di spesa elettorale intorno ai 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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