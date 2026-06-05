L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunte violazioni delle norme sulle spese elettorali durante la campagna delle amministrative del 2020. La decisione arriva dopo un procedimento che ha coinvolto le verifiche sui finanziamenti e le spese sostenute in quel periodo. La vicenda riguarda specificamente la gestione dei fondi destinati alla campagna elettorale, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.

L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali, relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato al 21 settembre prossimo. Assieme a Brugnaro sono stati rinviati a giudizio, a vario titolo per falso e finanziamento illecito, anche il capo di gabinetto di Brugnaro, Morris Ceron, Walter Bianchi, del Consorzio produzione e sviluppo Nordest, e Adriano Giugie, mandatario delle spese elettorali. Al centro dell'inchiesta, un presunto "sforamento" del tetto di spesa elettorale intorno ai 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Ilgiornale.it - Spese elettorali, ex sindaco di Venezia Brugnaro a giudizio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brugnaro rinviato a giudizio per finanziamenti illeciti: a processo anche tutti gli altri imputati. La difesa: «Noi stupiti»L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ottenuto finanziamenti illeciti.

Colombia: il capo di Ecopetrol incriminato per spese elettorali extraIn Colombia, il capo di Ecopetrol è stato incriminato per aver gestito fondi non dichiarati durante la campagna elettorale di Petro.

Temi più discussi: Spese elettorali, ex sindaco Venezia Brugnaro a giudizio; Come ha fatto Simone Venturini a vincere così a Venezia; Pestano un uomo per strada e diffondono il video su Whatsapp: nel branco anche il figlio di un assessore comunale.

Spese elettorali, ex sindaco Venezia Brugnaro a giudizio(ANSA) - VENEZIA, 05 GIU - L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali, relativamente alla campagna per le amminist ... tuttosport.com

Brugnaro rinviato a giudizio per finanziamenti illeciti: a processo anche tutti gli altri imputati. La difesa: Noi stupitiVENEZIA - Luigi Brugnaro, l'ex sindaco di Venezia, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di finanziamenti illeciti. Oltre a lui, andranno a dibattimento anche tutti gli ... ilgazzettino.it