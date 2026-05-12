Colombia | il capo di Ecopetrol incriminato per spese elettorali extra

In Colombia, il capo di Ecopetrol è stato incriminato per aver gestito fondi non dichiarati durante la campagna elettorale di Petro. Le autorità stanno indagando su come siano stati utilizzati i fondi extra destinati alla seconda tornata elettorale e su chi abbia autorizzato questo sforzo economico non ufficiale. Le indagini si concentrano sulla gestione di risorse finanziarie non rendicontate durante il periodo elettorale.

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? Punti chiave Come sono stati gestiti i fondi extra per la campagna di Petro?. Chi ha autorizzato lo sforzo economico non dichiarato nel ballottaggio?. Perché la Procura contesta i bilanci presentati da Ricardo Roa?. Quali conseguenze avrà questo scandalo sulla successenza presidenziale in Colombia?.? In Breve Spese extra superano 370 mila dollari al primo turno e 74 mila al ballottaggio.. Nicolas Petro affronta processo per riciclaggio e arricchimento illecito legato a fondi narcotrafficante.. Nuove elezioni presidenziali previste per il 31 maggio in Colombia.. Discrepanze contabili tra bilanci presentati e flussi di denaro reali rilevate dalla Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colombia: il capo di Ecopetrol incriminato per spese elettorali extra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colombia, incriminato il presidente di Ecopetrol per presunte irregolarità nella campagna di Gustavo PetroABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse della Procura contro Ricardo Roa La Procura generale della Colombia ha formalizzato l’incriminazione nei confronti... Colombia, esercito sorveglia distribuzione schede elettorali per presidenziali(LaPresse) Le elezioni primarie in Colombia entrano nel vivo: domenica milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere i candidati... Argomenti più discussi: Colombia, incriminato il capo della compagnia petrolifera statale; Blog | Elezioni in vista per la Colombia: con la polarizzazione politica, torna il rischio di violenze; Colombia: aperta un'inchiesta sul CEO di Ecopetrol per il suo ruolo di responsabile della campagna di Petro; Colombia, da 57 Paesi la roadmap per dire addio ai fossili. Rapporto di viaggio - Pereira +Coffee Axis (Colombia) - Aprile 2026 reddit Un piano orchestrato dall’amministrazione Trump e da Benjamin Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina — in particolare quelli di Colombia e Messico— , e per fare dell'Honduras un’enclave geopolitica chiave per gli interessi sta x.com Colombia, incriminato il capo della compagnia petrolifera statale(ANSA) - BOGOTÀ, 12 MAG - La Procura generale colombiana ha formalmente incriminato Ricardo Roa, direttore della compagnia petrolifera statale Ecopetrol, di aver violato i limiti di spesa per la campa ... tuttosport.com