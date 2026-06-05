Brugnaro rinviato a giudizio per finanziamenti illeciti | a processo anche tutti gli altri imputati La difesa | Noi stupiti

Notizia in breve

L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ottenuto finanziamenti illeciti. A processo sono stati chiamati anche tutti gli altri imputati coinvolti. La difesa ha dichiarato di essere sorpresa dalla decisione. La vicenda riguarda presunti illeciti legati a finanziamenti pubblici, con le udienze che sono state programmate nei prossimi mesi.