Brugnaro rinviato a giudizio per finanziamenti illeciti | a processo anche tutti gli altri imputati La difesa | Noi stupiti
L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ottenuto finanziamenti illeciti. A processo sono stati chiamati anche tutti gli altri imputati coinvolti. La difesa ha dichiarato di essere sorpresa dalla decisione. La vicenda riguarda presunti illeciti legati a finanziamenti pubblici, con le udienze che sono state programmate nei prossimi mesi.
VENEZIA - Luigi Brugnaro, l'ex sindaco di Venezia, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di finanziamenti illeciti. Oltre a lui, andranno a dibattimento anche tutti gli altri imputati. Il processo si celebrerà il 21 settembre davanti alla giudice Francesca Cattarossi. «Stupiti» Gli avvocati di Brugnaro, Rampinelli, Berardi e Ranzato: «Stupiti, processo inutile resta l’atto normativo che la campagna elettorale la stabilisce il legislatore e non l’autorità giudiziaria. Servirà pazienza e noi ce l’abbiamo: la pazienza di chi sa di essere innocente». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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