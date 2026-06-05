Spende 3mila euro per sapere il risultato del Milan | scoppia il caos tra i compagni

Notizia in breve

Un tifoso del Milan ha speso circa 3.000 euro per conoscere il risultato di una partita della sua squadra. La spesa ha generato reazioni contrastanti tra i compagni, portando a un confronto acceso. L’episodio è stato trasmesso nel terzo episodio della serie televisiva “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”. Il protagonista, appassionato di calcio, ha deciso di investire una somma considerevole per ottenere informazioni sulla partita.