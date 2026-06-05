Spende 3mila euro per sapere il risultato del Milan | scoppia il caos tra i compagni
Un tifoso del Milan ha speso circa 3.000 euro per conoscere il risultato di una partita della sua squadra. La spesa ha generato reazioni contrastanti tra i compagni, portando a un confronto acceso. L’episodio è stato trasmesso nel terzo episodio della serie televisiva “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”. Il protagonista, appassionato di calcio, ha deciso di investire una somma considerevole per ottenere informazioni sulla partita.
Nel terzo episodio di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, Sebastiano, tifosissimo del Milan, si trova davanti a una tentazione impossibile da ignorare. Isolato dal mondo nella giungla malese e senza alcuna informazione dall’esterno, accetta di spendere 3mila euro del montepremi finale pur di scoprire il risultato dell’ultima partita dei rossoneri. Una scelta che scatena subito le proteste degli altri concorrenti e accende il dibattito all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Multi SubThey Humiliated a Little Girl in Public… Then Her Billionaire Family Showed Up!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Money Road 2: quando si pagano 3mila euro per sapere il risultato di una partita del Milan
Leggi anche: Milan, le Top News della mattina: c’è la data del summit con l’allenatore. Scoppia il caos cessioni
Temi più discussi: Gioco d’azzardo, Croatti (M5s): Nel Riminese bruciati 854 milioni di euro. Quasi 3 mila euro a cittadino; Leao saluta il Milan: Ho dato tutto, voglio una nuova sfida in un altro campionato; Matrimonio da sogno, prestito obbligato: gli sposi chiedono oltre 9mila euro; Gioco d’azzardo: a Reggio e provincia spesi 1,2 miliardi nel 2025. VIDEO.
Money Road, Sebastiano spende 3mila euro per sapere il risultato del Milan. Il gruppo reagisce male VIDEONell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo i partecipanti non hanno alcun contatto con l’esterno: nessuna comunicazione con la famiglia, nessuna informazione su cosa succe ... msn.com
Money Road 2 : quando si pagano 3mila euro per sapere il risultato di una partita del MilanLa terza puntata del programma Sky Original divide il pubblico quando il 25enne Sebastiano decide di spendere 3mila euro del montepremi di tutti per scoprire il risultato della sua squadra del cuore ... vanityfair.it
Sono un fan del elettrico. Guido in elettrico da anni. Ma vedo che sto gruppo sta andando oltre. Uno del gruppo. Veramente 2 dicono che ci va un 1 euro a km per guidare una macchina diesel. A me sembra esagerato. È molto esagerato. Vuol dire che se io fac facebook