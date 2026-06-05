Un giovane di 25 anni ha pagato 3.000 euro per conoscere il risultato di una partita del Milan. La terza puntata del programma Sky Original ha mostrato questa decisione, generando reazioni contrastanti tra gli spettatori. La puntata si è concentrata sulla scelta di Sebastiano di spendere quella somma, senza rivelare ulteriori dettagli sulla partita o sulle conseguenze della sua scelta. La trasmissione ha acceso discussioni sui rischi e le implicazioni di tali comportamenti.

Il primo è che, a livello televisivo, funzionano sicuramente tutti quei concorrenti che creano un conflitto. Che, tradotto, vuol dire tutti i concorrenti che cedono ripetutamente alle tentazioni proposte dalla produzione irritando il resto del gruppo. In questa edizione, per esempio, personaggi come Fabrizio, Marilina e Simona sono di gran lunga i più insopportabili per il gruppo e buona parte degli spettatori anche se, dall'altra parte, sono assolutamente necessari alla narrazione perché senza di loro Money Road non andrebbe avanti. E sappiamo bene che una storia, per poter funzionare, ha bisogno di qualcuno che rompa gli schemi.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Money Road 2: quando si pagano 3mila euro per sapere il risultato di una partita del Milan

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