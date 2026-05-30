Il Milan ha fissato un incontro con l’allenatore Olivera Glasner per martedì. Nelle ultime ore si sono intensificate le discussioni sulle possibili cessioni di alcuni giocatori. La situazione ha generato confusione tra i tifosi e i media, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali. La data del vertice è stata annunciata questa mattina, mentre le trattative riguardanti le cessioni continuano a essere oggetto di attenzione.

Le ultime ore in casa Milan stanno delineando i contorni di quella che si preannuncia come una delle rifondazioni più radicali della storia recente del club. Sotto la regia di Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird - e del suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, la macchina societaria rossonera sta accelerando per colmare il vuoto di potere generatosi dopo l'azzeramento della vecchia dirigenza e dello staff tecnico. Tra scadenze contrattuali nodali e strategie di scouting avanzate, la nuova struttura sportiva sta prendendo forma attraverso decisioni cruciali. Ecco a voi le Top News sul Milan nella mattina di oggi, sabato 30 maggio 2026, analizzate e proposte per voi dalla redazione di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: c’è la data del summit con l’allenatore. Scoppia il caos cessioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2 NOTIZIONE MILAN con @MirkoPalo ! Milan News Andrea Longoni Calcio

Notizie e thread social correlati

Milan, le Top News della mattina: offerta a Iraola, il flirt con Rangnick e lo scenario su LeãoIl Milan ha ricevuto un’offerta da parte di RedBird per la panchina, proposta rivolta a Andoni Iraola.

Milan, le Top News della mattina: Furlani rimane? Rangnick, la verità! Saltato IraolaIl Milan ha deciso di confermare l’amministratore delegato, mentre la ricerca per il nuovo allenatore ha portato alla fine della trattativa con...

Temi più discussi: TOP NEWS ESTERO: Bce convoca riunione d'urgenza con banche europee su Mythos; Il Viaggiator Goloso inaugura ‘Altrove’, nuovo concept cucina e bistrot a Milano CityLife; Valzer allenatori: Allegri al Napoli, Pisacane rimane a Cagliari. Le top news delle 22; TOP NEWS ESTERO: secondo i verbali della Fed è più probabile un rialzo dei tassi.

La stoppata di LeDay e la tripla di Della Valle tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews di Gara-1 di semifinale degli #LBAPlayoff tra Brescia e Milano #TuttoUnAltroSport x.com

Milano contro le altre top 6 squadre reddit

Stankovic a Milano, Bologna sorpreso da Italiano-Napoli: le top news delle ore 22Mentre le altre big di Serie A si muovono in direzioni diverse, in casa Juventus sembra regnare ancora una calma apparente sia dal punto di vista dirigenziale che tecnico. Si tratta però di una situaz ... msn.com

Il Milan ne caccia quattro, la Juve stringe per Alisson, i convocati azzurri: le top news delle 22Via Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con Zlatan Ibrahimovic sempre più al centro. È stata questa la clamorosa decisione del Milan di Cardinale all'indomani della no ... msn.com