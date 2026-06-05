Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 5 al 7 giugno
Dal 5 al 7 giugno a Livorno si svolge un fine settimana ricco di eventi. Tra le principali iniziative ci sono concerti, mostre e manifestazioni culturali che coinvolgono diverse location della città. La città si anima con appuntamenti aperti al pubblico, offrendo occasioni di intrattenimento e svago per residenti e visitatori. La programmazione prevede anche eventi all’aperto e attività per tutte le età, con dettagli disponibili nella sezione dedicata a “Cosa fare in città”.
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 5 al 7 giugno (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).Conservatorio Mascagni, concerto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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