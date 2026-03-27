Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 27 al 29 marzo

Nel fine settimana dal 27 al 29 marzo, Livorno ospiterà diversi eventi e iniziative. Sono in programma spettacoli, mostre e appuntamenti culturali che coinvolgeranno vari luoghi della città. La programmazione comprende anche attività all'aperto e incontri pubblici, con dettagli disponibili nella sezione dedicata alle attività del fine settimana. La città si prepara a offrire un calendario ricco di proposte per residenti e visitatori.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 27 al 29 marzo (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Una giostra per bambini a due piani sarà allestita in piazza Grande grazie al Centro commerciale naturale Modì che ha pensato a questa iniziativa per la gioia dei più piccoli. L'attrazione resterà in città fino a maggio. Un mese di giostre e divertimenti, dal brucomela alle tantissime attrazioni pensate per grandi e piccini. A Porta a Terra, nell'area dietro il Modigliani Forum, dal 21 marzo al 26 aprile, tornerà il Luna Park di primavera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 27 al 29 marzo Articoli correlati Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 27 febbraio all'1 marzo Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 13 al 15 marzo Una raccolta di contenuti su Speciale weekend Temi più discussi: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 20 al 22 marzo; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 marzo 2026; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventi; Cosa fare questo weekend a Firenze. Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026Cosa fare a Milano e provincia nel weekend? I migliori eventi Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 Gli appuntamenti imperdibili per il fine sett ... primamilanoovest.it Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventiLa festa di primavera alla Biblioteca degli alberi, i laboratori in Cascina Merlata, i campi di tulipani e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Il sole di Primavera “riscalda” i motori del Salone del Libro In attesa della partenza ufficiale del prossimo 14 maggio, il “Salone” organizza uno speciale weekend all’“Orto Botanico” di Torino Sabato 28 (dalle 10,30 alle 14) e domenica 29 marzo (ore 16) Due a - facebook.com facebook