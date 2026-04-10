Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 10 al 12 aprile

Dal 10 al 12 aprile a Livorno si svolgeranno diversi eventi e iniziative, offrendo ai residenti e ai visitatori la possibilità di partecipare a varie attività nel corso del weekend. La programmazione comprende spettacoli, mostre e incontri pubblici, distribuiti in diverse location della città. La sezione dedicata agli eventi dettagliati sarà aggiornata con le informazioni più recenti, per permettere a tutti di pianificare al meglio le proprie giornate.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 27 al 29 marzo (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).In piazza Grande una maxi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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