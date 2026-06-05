Un progetto di apertura di una libreria in Lunigiana, realizzato da un’artista olandese, nasce da un sogno di infanzia. La passione per l’arte e la lettura si combina in uno spazio dedicato a queste attività. L’artista ha iniziato a coltivare questa idea quando era bambina, osservando una gioielleria. Ora, dopo anni, il suo sogno si realizza in una nuova location, trasformando il luogo in uno spazio dedicato alla cultura e alla creatività.

Un sogno coltivato fin da bambina, nato davanti alla vetrina di una gioielleria e arrivato oggi fino alla Lunigiana. Domani apre a Codiponte il nuovo negozio di Carin Wormsbecher, imprenditrice olandese che ha scelto il piccolo borgo medievale per dare vita a uno spazio dedicato a libri, artigianato e prodotti tipici del territorio. Una storia che parla di famiglia, determinazione e amore per questa terra. "Ho sempre desiderato avere un negozio tutto mio - racconta - Ricordo ancora quando da bambina entrai in una gioielleria con i miei genitori, mia sorella e i nonni. Mi colpirono la gentilezza del venditore, la cura nel consigliare e nel preparare il pacchetto regalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio dedicato ad arte e lettura. Dall’Olanda per aprire una libreria

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Il festival per respirare libri e cultura

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