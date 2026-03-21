A via Borgazzi è in corso di apertura uno spazio dedicato all’accoglienza, chiamato Spazio 37. Il progetto nasce dalla trasformazione di un’area un tempo dedicata alla produzione industriale e punta a offrire un punto di riferimento per le persone in difficoltà. La struttura si prepara a entrare in funzione, con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto a chi cerca un sostegno.

In via Borgazzi, là dove un tempo si respirava il ritmo della produzione industriale, ha preso forma un nuovo presidio di umanità. In una parte della grande area ex Tpm è infatti nato il nuovo Spazio 37, struttura destinata all’accoglienza di persone senza fissa dimora. Mancano solo gli ultimi collaudi tecnici prima dell’apertura. L’immobile è di 380 metri quadrati e colpisce per il suo aspetto: linee pulite, design contemporaneo, colori caldi all’esterno che dialogano con un contesto trasformato. Gli interni, già completamente arredati, restituiscono un senso di cura e qualità non scontato per un luogo destinato all’accoglienza. Letti con materassi alti su doghe, armadi chiudibili, materiali di qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ’condominio’ dell’accoglienza. Spazio 37 pronto ad aprire: "Darà una speranza agli ultimi"

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