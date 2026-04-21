Promuovere le biblioteche scolastiche la ‘Dante Alighieri’ si prepara ad aprire nuovi spazi dedicati alla lettura

La scuola sta lavorando per ampliare le proprie biblioteche, con l’obiettivo di creare nuovi ambienti dedicati alla lettura. Le nuove aree prevedono spazi aperti e liberi, senza percorsi obbligati, in linea con una filosofia che valorizza ambienti senza confini definiti. La biblioteca scolastica, chiamata ‘Dante Alighieri’, si prepara a ospitare queste innovazioni per favorire l’accesso alla cultura e alla lettura tra gli studenti.

Spazi liberi, aperti, senza percorsi obbligati: sono le biblioteche scolastiche, definite “spazi lisci” secondo la visione filosofica di Gilles Deleuze e Félix Guattari. Luoghi in cui creatività, ricerca e scoperta si intrecciano, diventando motore di crescita per bambini e bambine. È da questa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Studenti e volontari all'opera, a Foggia: ripuliti spazi verdi vicini alla scuola 'Dante Alighieri'Studenti e volontari all'opera per ripulire gli spazi verdi antistanti la scuola media ‘Dante Alighieri’, in via San Alfonso De’ Liguoridi, a Foggia. Cinquanta incontri nelle biblioteche per promuovere la lettura e la conoscenzaIl nuovo palinsesto della Rete Biblioteche di Venezia, «per leggere il presente e immaginare il futuro». Tutti gli aggiornamenti Per le biblioteche delle scuole piacentine 70mila euro: ecco tutti i progettiIl risultato del bando lanciato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nel febbraio scorso, volto a promuovere la lettura negli istituti di città e provincia ... ilpiacenza.it Biblioteche scolastiche innovative, finanziati 18 progetti per promuovere la letturaDiciotto progetti per promuovere la lettura come strumento di inclusione, crescita e aggregazione tramite festival, incontri, laboratori ed eventi. Sono ... piacenzasera.it