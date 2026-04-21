Promuovere le biblioteche scolastiche la ‘Dante Alighieri’ si prepara ad aprire nuovi spazi dedicati alla lettura

Da cesenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola sta lavorando per ampliare le proprie biblioteche, con l’obiettivo di creare nuovi ambienti dedicati alla lettura. Le nuove aree prevedono spazi aperti e liberi, senza percorsi obbligati, in linea con una filosofia che valorizza ambienti senza confini definiti. La biblioteca scolastica, chiamata ‘Dante Alighieri’, si prepara a ospitare queste innovazioni per favorire l’accesso alla cultura e alla lettura tra gli studenti.

Spazi liberi, aperti, senza percorsi obbligati: sono le biblioteche scolastiche, definite “spazi lisci” secondo la visione filosofica di Gilles Deleuze e Félix Guattari. Luoghi in cui creatività, ricerca e scoperta si intrecciano, diventando motore di crescita per bambini e bambine. È da questa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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