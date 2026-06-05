Spazio ai golosi del formaggio Vallo di Nera a tutto gusto Due giorni con ’Fior di Cacio’
Per due giorni, il centro di Vallo di Nera ospita l’evento dedicato al formaggio. Le bancarelle espongono diverse varietà, ciascuna con caratteristiche uniche: alcune con croste dure e compatte, altre dal cuore morbido e filante. I produttori presentano i loro prodotti, invitando i visitatori a degustare e scoprire le differenze tra i formaggi. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa e curiosità gastronomica.
"Ogni formaggio aspetta il suo cliente, si atteggia in modo da attrarlo, con una sostenutezza o una granulosità un po’ altezzosa, o al contrario sciogliendosi in un arrendevole abbandono". Lo scrive Italo Calvino nel suo romanzo Palomar ed il formaggio questa volta per attendere il cliente ha scelto l’Umbria ed in particolare Vallo di Nera, suggestivo borgo della Valnerina situato lungo le sponde del fiume Nera. L’appuntamento per i golosi del formaggio è fissato per il 13 e 14 giugno, con la XXII edizione di ’Fior di Cacio’. Uno dei principali obiettivi dell’evento che nell’arco della sua storia si è comunque evoluto, rimane quello di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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