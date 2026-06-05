Spazio ai golosi del formaggio Vallo di Nera a tutto gusto Due giorni con ’Fior di Cacio’

Notizia in breve

Per due giorni, il centro di Vallo di Nera ospita l’evento dedicato al formaggio. Le bancarelle espongono diverse varietà, ciascuna con caratteristiche uniche: alcune con croste dure e compatte, altre dal cuore morbido e filante. I produttori presentano i loro prodotti, invitando i visitatori a degustare e scoprire le differenze tra i formaggi. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa e curiosità gastronomica.