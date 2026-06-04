Vallo di Nera la 22esima edizione di Fior di Cacio | tutto il programma
A Perugia si è svolta una conferenza stampa per presentare la 22ª edizione di ‘Fior di Cacio’, evento dedicato al settore lattiero-caseario in Umbria. La manifestazione è organizzata con il supporto del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’ e si terrà nella stessa città. La presentazione si è svolta nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria.
Si è tenuta a Perugia, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, la conferenza stampa di presentazione della 22ª edizione di ‘Fior di Cacio’, evento clou del settore lattiero-caseario umbro organizzato con il contributo per la comunicazione del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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