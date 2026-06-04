Vallo di Nera la 22esima edizione di Fior di Cacio | tutto il programma

Notizia in breve

A Perugia si è svolta una conferenza stampa per presentare la 22ª edizione di ‘Fior di Cacio’, evento dedicato al settore lattiero-caseario in Umbria. La manifestazione è organizzata con il supporto del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’ e si terrà nella stessa città. La presentazione si è svolta nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria.