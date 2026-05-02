Il Milan sta monitorando la situazione di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano attualmente in forza all'Arsenal. Secondo fonti di mercato, il club rossonero considera il giocatore un possibile obiettivo, anche se la concorrenza e il costo dell’operazione rappresentano ancora aspetti da valutare. La squadra ha avuto difficoltà in attacco nella stagione in corso e cerca soluzioni per rinforzare la linea offensiva.

L’attaccante brasiliano dell’Arsenal è un obiettivo reale dei rossoneri Se c’è un reparto che ha deluso le aspettative del Milan e dei suoi tifosi, quello è sicuramente l’attacco. Ventitré gol complessivi in campionato: è questo il magro bottino messo insieme da Fulkrug, Gimenez, Leao, Nkunku e Pulisic in questa stagione. Milan su Gabriel Jesus: il punto su concorrenza e prezzo CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Numeri insufficienti che, per fortuna di Massimiliano Allegri, non hanno impedito alla squadra rossonera di tornare in Champions League dopo una sola stagione d’assenza. Per pensare sempre più in grande, tuttavia, il prossimo anno serviranno innesti importanti lì davanti e tra i profili monitorati c’è anche quello di Gabriel Jesus.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan su Gabriel Jesus: il punto su concorrenza e prezzo | CM

MILAN, DOPPIA FIRMA. GABRIEL JESUS E MAIGNAN. IL GIORNO DELLA CONTRAEREA | Obbligo di Riscatto

Notizie correlate

Sale Gabriel Jesus per l’attacco. L’esperto: “Un’ipotesi su cui il Milan sta riflettendo”Il 3-5-2 di Massimiliano Allegri ha chiuso la difesa del Milan: i rossoneri sono in testa al campionato per quanto riguarda il numero minore di gol...

Milan, pronta una rivoluzione in attacco: c’è l’occasione Gabriel Jesus dall’Arsenal. Il prezzo stuzzicaSiamo sempre più vicini alla fine del campionato e il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milan, per l'attacco c'è anche Gabriel Jesus; Il Milan pensa a Gabriel Jesus: come è andato all'Arsenal e perché può diventare l'attaccante giusto per i rossoneri; Milan, Gabriel Jesus dell'Arsenal prima scelta per l'attacco. Sempre in piedi le piste Vlahovic e Sorloth; Milan, spunta Gabriel Jesus per l'attacco: quanto vale, quanto guadagna e perché può lasciare l'Arsenal.

Quanto vale Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal nel mirino del Milan per l'estateIn attesa della fine della stagione il Milan sta iniziando a muoversi sul mercato con l'obiettivo di anticipare la concorrenza: primi contatti, sondaggi e strategie per capire se approfondire i discor ... calciomercato.com

TJ - Gabriel Jesus nel mirino di Juve e Milan: pista concreta per l’estateGabriel Jesus nel mirino di Juve e Milan: pista concreta per l’estate Gabriel Jesus è diventato uno dei nomi caldi del mercato dopo essere finito nel radar del Milan e ... tuttojuve.com

Sale Gabriel Jesus per l'attacco. L'esperto: "Un’ipotesi su cui il Milan sta riflettendo" #milan #SempreMilan #Calciomercato #gabrieljesus x.com

Gabriel Jesus, Sorloth e Vlahovic: il Milan pensa all’attacco, ecco le idee per l’estate - facebook.com facebook