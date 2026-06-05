Il Papa è tornato in Spagna dopo 15 anni, con un viaggio che include incontri ufficiali e privati. Tra i momenti previsti, un incontro con le vittime di abusi, di cui si discute come sarà gestito. Nel frattempo, i deputati di un partito di sinistra hanno deciso di non partecipare al discorso pubblico del Papa, motivando la scelta con questioni politiche. Il viaggio si svolge in un clima di tensione e attenzione diplomatica.

Come gestirà il Papa l'incontro privato con le vittime degli abusi? Perché i deputati di Podemos hanno deciso di boicottare il discorso? Quali messaggi invierà il Pontefice riguardo ai conflitti in Medio Oriente? Come affronterà la crisi migratoria durante la tappa nelle Canarie??? In Breve Incontri con Re Felipe VI, regina Letizia e premier Pedro Sánchez tra il 6 e l'8 giugno. Messa nella Sagrada Familia a Barcellona per il centenario della morte di Antoni Gaudì. Incont . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, Leone XIV torna dopo 15 anni: tra diplomazia e tensioni

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Leone nel palazzo apostolico dopo inaugurazione dell'anno giudiziario vaticano

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