Leone XIV il 22 agosto un ritorno speciale a San Marino 15 anni dopo Ratzinger
Il 22 agosto, il Papa visiterà San Marino, una tappa che non si ripete da 15 anni. La visita si inserisce nel quadro delle sue visite pastorali e rappresenta un'occasione speciale, considerando la vicinanza con la Santa Sede e la sua unicità nel percorso del pontefice.
E così, alle sue visite pastorali Leone XIV intende aggiungere un’altra tappa. Questa volta si tratta di una meta molto vicina alla Santa Sede e unica nel suo genere: il 22 agosto, il Papa metterà piede sul territorio della Repubblica di San Marino. Il monte Titano si prepara ad accogliere il Pontefice per una visita pastorale estremamente particolare che intreccia storia, diplomazia e fede. L’annuncio è arrivato dalla Prefettura della Casa Pontificia e dalla Segreteria di Stato della Santa Sede. Leone ha accolto l’invito dei Capitani Reggenti: incontrerà le istituzioni e il popolo sammarinese in una giornata estiva densa di significati, sia per il Vaticano sia per la minuscola Repubblica. 🔗 Leggi su Panorama.it
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IL PAPA A SAN MARINO Papa Leone XIV visiterà il Titano il 22 agosto x.com
Papa Leone XIV in visita a San Marino-Montefeltro il 22 agosto Leggi qui: https://altarimini.it/papa-leone-xiv-in-visita-a-san-marino-montefeltro-il-22-agosto.php facebook
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