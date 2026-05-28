E così, alle sue visite pastorali Leone XIV intende aggiungere un’altra tappa. Questa volta si tratta di una meta molto vicina alla Santa Sede e unica nel suo genere: il 22 agosto, il Papa metterà piede sul territorio della Repubblica di San Marino. Il monte Titano si prepara ad accogliere il Pontefice per una visita pastorale estremamente particolare che intreccia storia, diplomazia e fede. L’annuncio è arrivato dalla Prefettura della Casa Pontificia e dalla Segreteria di Stato della Santa Sede. Leone ha accolto l’invito dei Capitani Reggenti: incontrerà le istituzioni e il popolo sammarinese in una giornata estiva densa di significati, sia per il Vaticano sia per la minuscola Repubblica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, il 22 agosto un ritorno speciale a San Marino 15 anni dopo Ratzinger

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