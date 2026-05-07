Marco Rubio a Roma incontro con Leone XIV dopo le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano

Da panorama.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto oggi un incontro tra il segretario di Stato americano e il Papa Leone XIV, dopo settimane di dichiarazioni critiche da parte di Donald Trump nei confronti del Pontefice. La visita si inserisce nel quadro delle recenti tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, che hanno suscitato attenzione internazionale. L'incontro è stato confermato dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Dopo settimane di attacchi verbali da parte di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV, oggi si è svolto il tanto atteso faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il Sommo Pontefice. L’incontro. Il colloquio tra Leone e Rubio è iniziato alle 11:30, in perfetto orario, un incontro che era già in programma da diverso tempo ma che ha assunto un significato completamente diverso visti i recenti e ripetuti attacchi al Sommo Pontefice da parte del Presidente americano. Attacchi ai quali il cattolico Rubio, a differenza del Vicepresidente JD Vance (anche lui cattolico), non si è mai associato pubblicamente. I dettagli...🔗 Leggi su Panorama.it

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