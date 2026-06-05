Spagna-Iraq | confermate le formazioni per il riscaldamento del Mondiale

A una settimana dall'inizio del Mondiale, la Spagna ha affrontato l'Iraq in un'amichevole di riscaldamento. Le formazioni sono state confermate e sono state pubblicate poco prima della partita. La partita si è giocata mentre proseguivano i preparativi per la competizione che si terrà questa estate. La notizia è stata riportata dal sito 101greatgoals.

2026-06-04 19:54:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: A una settimana dalla Coppa del Mondo, la Spagna affronta l’Iraq nell’ultima partita di riscaldamento mentre continuano i preparativi per il torneo di quest’estate. La Roja rimane una delle favorite per vincere il premio più importante del calcio, e Luis de la Fuente sta ancora mettendo a punto la sua squadra in vista dell’apertura del sipario di giovedì prossimo. Anche l’Iraq si sta preparando per la Coppa del Mondo, con tre avversari difficili in arrivo: Norvegia, Senegal e Francia. È una sfida difficile per la squadra mediorientale, ma non c’è preparazione migliore che affrontare i campioni d’Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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