Spagna – Iraq 1-1 | resoconto risultato e gol Yamal salta il triste sorteggio di riscaldamento della Coppa del Mondo

Lamine Yamal, infortunato, ha assistito al pareggio 1-1 tra Spagna e Iraq nella prima amichevole di preparazione alla Coppa del Mondo. La partita si è giocata oggi, con il risultato finale che ha visto le due squadre pareggiare. Yamal non ha partecipato alla partita a causa di un infortunio. La sfida è stata la prima di due incontri di riscaldamento prima dell’inizio del torneo.

2026-06-04 22:57:00 Giorni caldissimi in redazione! L’infortunato Lamine Yamal ha assistito alla Spagna che ha pareggiato 1-1 contro l’Iraq nella prima delle due partite di riscaldamento della Coppa del Mondo. Yamal, che è in una corsa contro il tempo per essere in forma per la gara di apertura della Coppa del Mondo della Spagna contro Capo Verde il 15 giugno, ha guardato la partita dei vincitori di Euro 2024 a La Coruna, con anche Nico Williams che ha guardato mentre lottavano per trovare ispirazione prima di partire per il Nord America. Ferran Torres ha aperto le marcature dopo 15 minuti, ma uno straordinario gol di Merchas Doski prima dell’intervallo ha portato gli sfavoriti alla pari, con La Roja incapace di creare molte occasioni degne di nota nel secondo tempo per vincere la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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