Brasile-Panama | confermate le formazioni per il riscaldamento del Mondiale

Il Brasile ha schierato le sue formazioni ufficiali per la partita di riscaldamento contro Panama, valida come prima delle due amichevoli preparatorie prima del Mondiale 2026. La partita si è svolta oggi, con le formazioni confermate prima del calcio d’inizio. Entrambe le squadre sono scese in campo con le formazioni definitive, in attesa del fischio di inizio.

2026-05-31 22:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Brasile affronta Panama nella prima delle due partite di riscaldamento della Coppa del Mondo in vista del torneo di quest’estate. La Selecao dovrà fare a meno dell’infortunato Neymar fino alla trasferta negli Stati Uniti, Canada e Messico a giugno, ma vorrà recuperare la forma fisica in vista di quella che potrebbe essere un’estate memorabile per la squadra sudamericana. Anche il Panama sta cercando di guadagnare minuti preziosi, mentre si prepara per una dura stagione di Coppa del Mondo, che vedrà la partecipazione al fianco dell’Inghilterra nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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