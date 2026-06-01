La Germania ha battuto la Finlandia 4-0 in un'amichevole disputata a Magonza, segnando quattro gol nel riscaldamento in vista della Coppa del Mondo. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore della nazionale tedesca. Nessun dettaglio sui marcatori o sui minuti dei gol è stato fornito. La gara è stata l'ultima prima dell'inizio del torneo internazionale.

2026-05-31 22:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La Germania ha iniziato la preparazione per la Coppa del Mondo vincendo 4-0 sulla Finlandia a Magonza. I padroni di casa iniziano bene e dovrebbero portarsi in vantaggio già dopo otto minuti. Florian Wirtz libera Nathaniel Brown sulla sinistra e il suo taglio trova Undav nello spazio, ma il tiro docile dell’attaccante viene ben parato da Lukas Hradecky. La Germania ha continuato a monopolizzare il possesso palla, godendosi oltre l’80% della palla nelle fasi iniziali, mentre la Finlandia ha faticato a sfuggire alla propria metà campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Germania – Finlandia 4-0: resoconto, risultato e gol del Die Mannschaft nel riscaldamento della Coppa del Mondo

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