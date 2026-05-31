Gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Senegal in un match di preparazione alla Coppa del Mondo giocato al Bank of America Stadium. Gli americani sono passati in vantaggio di due reti nel primo tempo, ma nel secondo tempo il Senegal ha segnato due gol, riducendo le distanze. La partita si è conclusa con la vittoria degli Stati Uniti, che hanno mostrato segnali positivi in vista del torneo internazionale.

2026-05-31 23:39:00 Il web non parla d’altro: Gli Stati Uniti hanno iniziato la preparazione alla Coppa del Mondo con una divertente vittoria per 3-2 sul Senegal al Bank of America Stadium, sopravvivendo allo spavento del secondo tempo dopo essersi portati in vantaggio di due gol. La squadra di Mauricio Pochettino è andata in vantaggio con Sergino Dest e Christian Pulisic prima che Sadio Mané ne tirasse uno indietro allo scadere del primo tempo. Il Senegal ha poi pareggiato all’inizio del secondo periodo dopo aver capitalizzato un errore difensivo, solo per il gol di Folarin Balogun che ha ripristinato il vantaggio americano. I padroni di casa partono bene e si rendono pericolosi fin dagli scambi iniziali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - USA – Senegal 3-2: resoconto, risultato e gol mentre i padroni di casa della Coppa del Mondo iniziano il riscaldamento con una vittoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club

Notizie e thread social correlati

Report, risultato e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 mentre Ampadu spiega come i padroni di casa “avrebbero potuto fare meglio”Le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 sono in corso e i risultati delle partite sono stati pubblicati.

USA-Senegal: formazioni, statistiche e anticipazioni per il riscaldamento della Coppa del MondoLe due squadre si sono affrontate in amichevole, con il Senegal che ha schierato una formazione con molti giovani e gli USA che hanno puntato sui...

Argomenti più discussi: Senegal - Iraq in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere oggi il Senegal ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming; Dove vedere oggi il Senegal ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming; 4-3-2-1 Break powered by SisalTipster in Diretta Streaming | DAZN IT.

Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 - Squadre di 26 giocatori - A che punto siamo... reddit

Coppa d'Africa, Senegal-Marocco la partita più lunga del mondo: ora Dakar ricorre al TasLa partita più lunga del mondo è finita ieri. Anzi, forse non ancora. Il supplementare della sfida giudiziaria sarà al Tas: il Senegal ha infatti annunciato ricorso all'estremo organo di arbitrato ... ansa.it