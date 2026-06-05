Spaccio tra padre e figlio | 6 arresti tra Rosarno e Taurianova

Sei state arrestate sei persone tra Rosarno e Taurianova nell'ambito di un'operazione antidroga. Le indagini hanno accertato che padre e figlio gestivano uno spaccio di sostanze stupefacenti. La droga veniva nascosta all’interno delle abitazioni e gli acquisti venivano effettuati tramite codici, con richieste di caffè per ordinare le sostanze. L’attività illecita è stata smantellata dalle forze dell’ordine.

Come facevano a nascondere la droga in casa senza farsi scoprire?. Quali codici usavano per ordinare stupefacenti fingendo di chiedere caffè?. Come gestivano i pagamenti illegali usando bonifici e Postepay?. Cosa accadeva ai debitori che non pagavano immediatamente i soldi?.? In Breve Oltre 260 episodi di spaccio documentati dai Carabinieri della Compagnia di Tauro.. Uso di bonifici e ricariche Postepay per gestire migliaia di euro.. Estorsione di uno smartphone da 600 euro per recupero crediti violento.. 225 capi d'imputazione per singole cessioni e detenzioni tra i sei arrestati.. Sei arrestati a Rosarno e dintorni: smantellata la rete di spaccio tra padre e figlio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Operazione «Smile»: i carabinieri smantellano rete di spaccio tra Rosarno e Taurianova

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