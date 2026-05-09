A Roma, otto persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha smantellato un gruppo coinvolto in spaccio rapido e borseggi. Le autorità hanno accertato che gli spacciatori riuscivano a fuggire in auto subito dopo le transazioni. Le stazioni più frequentemente prese di mira dai borseggiatori seriali sono state individuate come punti critici, dove si concentrano i tentativi di furto e le attività illecite.

? Punti chiave Come facevano gli spacciatori a scappare via in auto dopo lo scambio?. Quali sono le stazioni più colpite dai borseggiatori seriali?. Chi sono i nuovi sospettati individuati tramite i cellulari sequestrati?. Come riescono i criminali a sfruttare la folla per colpire i passeggeri?.? In Breve Sequestrati 12 involucri di crack e cocaina con 625 euro in contanti.. Un cliente arrestato con altre 4 dosi di droga durante lo spaccio.. Bloccati 5 borseggiatori seriali nelle stazioni di Battistini e Colosseo.. Modus operandi prevede scambi rapidi con clienti in auto presso le stazioni.. Otto persone sono state fermate dagli agenti del nucleo PolMetro tra banchine e convogli della metropolitana di Roma, in un’operazione che ha colpito sia il micro spaccio che i borseggiatori seriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro di Roma: 8 arresti tra spaccio rapido e borseggiatori

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