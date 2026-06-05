Spaccano il muro e svaligiano bar è il 14esimo furto in 15 anni La titolare | Io non mi arrendo | FOTO

Notizia in breve

Un bar è stato svaligiato dopo aver subito il 14esimo furto in 15 anni. I criminali hanno rotto il muro per entrare e svaligiare il locale. La proprietaria ha dichiarato di non voler mollare, nonostante gli episodi ripetuti. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o arresti. Il furto si è verificato di notte, mentre il locale era chiuso.