Spaccano il muro e svaligiano bar è il 14esimo furto in 15 anni La titolare | Io non mi arrendo | FOTO
Un bar è stato svaligiato dopo aver subito il 14esimo furto in 15 anni. I criminali hanno rotto il muro per entrare e svaligiare il locale. La proprietaria ha dichiarato di non voler mollare, nonostante gli episodi ripetuti. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o arresti. Il furto si è verificato di notte, mentre il locale era chiuso.
La determinazione di chi si alza ogni notte alle tre per aprire la propria attività si scontra ancora una volta con la realtà dei furti. A Fabrica di Roma un bar situato sulla via Falerina, nei pressi di un distributore di carburante, nella notte di ieri 4 giugno, è finito nuovamente nel mirino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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