Il coach | Qualcosa è successo parleremo all’interno Ma io non mi arrendo mai Jakovljevic tra tensione e fiducia | Questioni da risolvere tra noi

Il coach ha dichiarato che si parlerà all’interno per chiarire quanto accaduto, aggiungendo di non arrendersi. Jakovljevic ha parlato di tensioni e di questioni da risolvere tra lo staff e la squadra. A inizio campionato, la Virtus aveva vinto contro i trentini e aveva dominato la prima gara, evidenziando un passato di risultati positivi.

Eppure una vita fa, a Trento, si era a inizio campionato, la Virtus aveva vinto. Non più tardi di gara-uno, la V nera aveva dominato i trentini. Ma anche l’ultimo successo, quello del match d’esordio, sembra apparire figlio di un’epoca remota, lontana. "Complimenti a Trento, ha strameritato di vincere. Chiuderei qua, ci vediamo alla prossima partita", le prime parole di Nenad Jakovljevic che, come capo allenatore, si sente responsabile di una sconfitta pesante. Perdere ci sta, su qualsiasi campo. Non essere mai in partita, se ti chiami Virtus e hai lo scudetto cucito sul petto, quello no. "Dobbiamo reagire, e sarà l’occasione per vedere chi siamo veramente – insiste Jako –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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