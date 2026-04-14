Carovigno | furto nel bar il titolare all’inseguimento dei ladri e l’auto si ribalta In serata

A Carovigno, in serata, un furto è stato messo a segno in un bar con tabaccheria. Il titolare, notando il furto, ha immediatamente avviato un inseguimento con la propria auto. Durante la corsa, il veicolo del proprietario si è ribaltato, mentre i ladri sono riusciti a fuggire. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.

I banditi hanno derubato il bar con tabaccheria. Accaduto a Carovigno in serata. Quando il titolare dell’esercizio se n’è accorto, immediatamente cioè, ha cercato di inseguire con la sua automobile quella dei ladri. La sua vettura, nella rincorsa dei banditi, si è capovolta. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carovigno: furto nel bar, il titolare all’inseguimento dei ladri e l’auto si ribalta In serata Bar svaligiato nella notte: il titolare si ribalta durante l'inseguimento con i ladriCAROVIGNO - Si è messo all'inseguimento dei ladri che avevano appena svaligiato il suo bartabaccheria, ma la sua corsa si è conclusa con un... Bar svaligiato nella notte: il titolare si ribalta con l'auto inseguendo i ladriCAROVIGNO - Si è messo all'inseguimento dei ladri che avevano appena svaligiato il suo bartabaccheria, ma la sua corsa si è conclusa con un...